Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышки кори

Пандемия коронавируса вызовет вспышки и других болезней. К этому приведут рост бедности, пропуск плановых прививок и снижение объема социальной поддержки.

Особенно пострадают развивающиеся страны. Там пандемия может вызвать вспышки кори и других заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне, сообщает НСН.

Именно корь вызывает наибольшие опасения среди ученых. Они считают, что в следующем году может начаться эпидемия этого заболевания во многих странах как раз из-за пропуска плановой вакцинации.

В России также были некоторые проблемы с оказанием плановой медицинской помощи весной. Однако осенью все вопросы удалось решить. Например, в Московской области пандемия никак не влияет на обычные медицинские услуги. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, его слова передает «Газета.ru». Глава Подмосковья уверен, что это «критически важное» направление, которым нельзя жертвовать. Поэтому все работает, помощь жителям оказывают.