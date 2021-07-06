«Пандемия физической пассивности»: Бокерия назвал способ сохранить здоровье

Чтобы как можно дольше быть здоровым, необходимо постоянно двигаться. Каждый год пассивный образ жизни убивает не меньше людей, чем коронавирус. Об этом заявил академик, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава Лео Бокерия.

По словам кардиохирурга, человек должен постоянно двигаться. В популяционном смысле сокращение физической активности ведет к фатальным изменениям в качестве здоровья. Эти потери нельзя компенсировать никакими лекарствами.

«Мы научились бороться с различными эпидемиями и болезнями. Мы нашли противодействие пандемии COVID-19. Но мы пока не нашли эффективных инструментов для противодействия пандемии физической пассивности, которая на самом деле уносит ежегодно во всем мире ничуть не меньше жизней, чем коронавирус», — процитировала Бокерию газета «Известия».

Врач добавил, что самым простым и эффективным способом сохранить здоровье является ходьба. Она сохраняет оптимальный двигательный режим и служит способом профилактики различных заболеваний.