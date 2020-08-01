На четвертом совещании комитета по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) его представители пришли к выводу, что пандемия до сих пор остается ситуацией, которая имеет международное значение. Она продлится еще долго.

Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте ВОЗ. Заслушав региональный и глобальный обзоры ситуации по коронавирусу, представители комитета оценили глобальный уровень пандемии как очень высокий. Эксперты призвали всех людей, в особенности, молодых, сыграть активную роль в предотвращении распространения заболевания.

Собравшиеся также поблагодарили ВОЗ и ее партнеров за усилия, приложенные в борьбе с COVID-19.

Следующее заседание комитета состоится через три месяца.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прививка от коронавируса для россиян будет бесплатной.