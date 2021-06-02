Пандемия без изоляций: Попова объяснила суть «санитарного щита» России

В России необходимо укрепить «санитарный щит», для этого нужно реализовать стратегические задачи. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Совете Федерации.

По ее словам, это поможет обеспечить эффективное предупреждение, раннее выявление, контроль за всеми факторами, оперативное реагирование на возникающие вызовы.

«Чтобы снизить негативное воздействие биологических угроз, должны быть реализованы стратегические задачи по укреплению санитарного щита страны», — передало РИА «Новости» ее слова.

Она также пояснила, что основная задача создаваемого в России «санитарного щита» — пандемия без локдаунов. Кроме того, система должна быть основана на самых последних достижениях в области цифровизации, генетических технологий, коммуникаций, научных исследований, при этом сохранив существующую систему санитарно-эпидемиологической службы.

Попова также отметила, что будущие пандемии неизбежны, потому что уровень угроз здоровью в мире будет продолжать расти. Выяснилось, что пандемия выявила в России нехватку кадров в области биологической безопасности.