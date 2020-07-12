Пандемии коронавируса предрекли третью волну

По его словам, количество зараженных продолжает расти. Пандемия не закончилась и никуда не ушла. Кризис начался в феврале, когда индекс инфицирования составлял 2,49. После он начал снижаться до единицы. Но после снятия ограничений в мае он снова пошел в рост и уже достиг мартовского уровня.

Индекс рассчитывается из количества людей, которых может заразить инфицированный пациент.

По словам эксперта, пока количество новых случаев не достигло критического уровня, нужно обеспечить достаточное количество средств индивидуальной защиты, тестов и лекарств, чтобы встретить новую волну заражения во всеоружии.

Причиной роста заражения доктор Кирилич назвал несоблюдение гражданами рекомендаций медиков. Они настаивают на сохранении социальной дистанции и ношении масок. Но многие просто игнорируют эти требования.

«Это что-то вроде трехактной пьесы, и сейчас мы находимся во втором акте. Там будет третий, когда придет грипп. Очевидно, что на это повлияет то, как сегодня соблюдаются карантинные правила и появится ли вакцина», — пояснил эксперт.

На вопрос о работе над прививками от нового возбудителя врач ответил, что проведена огромная и потрясающая работа и прогресс есть. Но с точки зрения конкретной даты пока не известно, когда человечество сможет получить работающий препарат.

Университет имени Сеченова сообщил, что завершил испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. В ближайшее время их уже выпишут. Всего в России сейчас идет работа над 17 препаратами. Но, как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, до промышленного производства дойдут не все. По его словам, можно рассчитывать на появление трех-четырех вакцин.