Генсек ООН признал бесконтрольность пандемии коронавируса

Он подчеркнул, что распространившаяся по всему миру инфекция привела к масштабному кризису, с которым мир еще не сталкивался.

«Сессия Генеральной Ассамблеи в этом году будет не похожа ни на одну другую», — подчеркнул Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН отметил, что большие надежды возлагают на вакцину от коронавируса. Но панацеей она не станет и не остановит кризис, охвативший мир.

«Вакцину следует рассматривать как глобальное общественное благо, потому что COVID-19 не знает границ», — заявил Гутерреш и подчеркнул, что препарат должен быть доступен по цене для каждого человека.

Он подчеркнул, что в ближайший год странам необходимо расширить применение новых и уже существующих препаратов, которые могут помочь в борьбе с инфекцией.

Как сообщила «Газета.ru», всего с начала пандемии в мире зарегистрировали уже 29 миллионов заболевших, и их число продолжает расти с каждым днем. Количество летальных исходов уже превысило 900 тысяч и приближается к миллиону человек. Выздоровели после заражения почти 20 миллионов пациентов.

По данным на среду, 16 сентября, в России выявили 1 079 519 заболевших, из них 5670 человек за последние сутки. Справились и побороли болезнь 890 114 пациентов. Летальными исходами закончилось 18 917 случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на фоне серьезного увеличения количества новых случаев коронавирусной инфекции в России ситуация остается на стабильном уровне. Официальный представитель организации Мелита Вуйнович заявила, что принятые властями России меры оказались беспрецедентными, что позволило не допустить нового роста числа заболевших.