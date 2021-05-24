Пять крупнейших игроков рынка платных медицинских услуг за счет приема пациентов с различными диагнозами во время пандемии смогли нарастит обороты почти до 89 миллиардов рублей. Это на 18,6% больше, чем до распространения коронавируса. В первом квартале 2021 года эта тенденция усилилась.

По данным газеты «Коммерсант», заметный прирост выручки вызван, конечно, обслуживанием больных с коронавирусом. Им за лечение в стационарах приходилось платить 400-700 тысяч рублей. В этот период времени более чем на четверть увеличились траты на медицинское обслуживание всех россиян.

«Медси», EMC, «Мать и дитя», «Мединвестгрупп» и «СМ-Клиника» в прошлом году увеличили выручку до 88,9 миллиардов рублей за счет лечения пациентов с разными диагнозами. Аналитический центр Vademecum подсчитал, что общая доля этих компаний в сегменте платных услуг составила 13%. Лидером стала компания «Медси» (25 миллиардов рублей, наибольшую динамику показала «Мединвестгрупп», заработавшая 12,3 миллиарда рублей.

Рост выручки объясняется как возможностью выезда врачей на дом, так и наличием мощностей для тестирования и лечению коронавируса. Платные услуги для больных COVID-19 стали одними из самых дорогих в 2020 году.

Во время пандемии также начался переток пациентов из государственных медучреждений. Fshexrf увеличилась еще и за счет средств обязательного медстрахования (ОМС).

По итогам I квартала 2021 года рост оборота крупнейших сетевых медицинских лабораторий, тестирующих на коронавирус, составил 40%. За 2020 год — он удвоился.