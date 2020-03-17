Многие с возрастом испытывают недостаток сна из-за различных хронических заболеваний. Последние исследования показали, что плохой сон также может ухудшить работу памяти, особенно у пожилых людей.

Портал Health News со ссылкой на данные Национального фонда сна сообщил, что примерно 35% взрослых американцев плохо спят, а 20% заявили, что не чувствуют себя отдохнувшими, когда просыпаются.

Оказалось, что недосыпание и снижение качества сна влияют на то, как пожилые люди запоминают информацию о прошедших событиях. Кроме того, полученные данные выявили неожиданные расовые различия в схемах сна, которые связанны с ухудшением показателей памяти у молодых и пожилых афроамериканцев.

В эксперименте участвовал 81 доброволец, которому в течении семи недель нужно было просто ночью спать, а днем выполнять различные задания на память. Ученые увидели, что задания лучше выполняли те, кто хорошо спал. Более того, даже 36-минутная разница в количестве сна снижает продуктивность памяти на 12%. Причем специалисты подчеркнули, что недостаток сна в будние не получится компенсировать долгим сном в выходные.

Исследование поможет в дальнейшем более подробно изучить связь между сном и памятью, хоть наука уже и установила, что хороший ночной сон очень важен для производительности памяти. При этом связь у пожилых людей оказалась более явной.

Ранее сомнологи выяснили, что сон в общественном транспорте может негативно влиять на режим человека.