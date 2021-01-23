Память организма на коронавирусы обнаружили ученые

Коронавирусные инфекции, которыми человек переболел в прошлом, могут помочь его иммунной системе справиться с SARS CoV-2. После них в организме остается некий иммунитет, который противостоит новому типу инфекции.

Об этом сообщили американские ученые из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики. Свои исследования они опубликовали на сайте Cell Reports Medicine.

Исследователи изучили иммунный ответ на несколько коронавирусов, которые не являются смертельными: реакция организма на них напоминает простуду. Ученые выяснили, что SARS-CoV-2 способен вызывать реакцию антител, которые появились до пандемии, после того, как человек перенес другой тип коронавируса.

«А это означает, что у нас уже может быть некоторая степень ранее существовавшего иммунитета к этому вирусу», — рассказал инфекционист Джон Алтин, который принимал участие в исследовании.

Он пояснил, что выработанные ранее антитела могут связываться с элементами нового типа инфекции, а иммунитет сможет получить помощь для борьбы с ним благодаря контактам с другими штаммами вируса. Эти данные помогут разработать новые методы лечения и диагностики, а также создать новые вакцины и разработать более эффективные методы защиты.

Кроме того, ученые уверены, что их открытие объяснит, почему некоторые люди переносят ковид практически без симптомов, в то время как другие болеют в тяжелой форме или умирают.

ИА Nation News отметило, что ученые исследуют влияние коронавируса на легкие человека, но мало кто изучает вопрос его влияния на мозг. Несмотря на это, инфекция может проникать в нервную систему и приводить к нарушениям в ее работе.