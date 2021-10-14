Врачи в Новокузнецке достали из заднего прохода пациента палку колбасы

В городе Новокузнецк врач-проктолог похвастался интересным случаем из своей практики. Ему удалось извлечь из-заднего прохода одного из своих клиентов палку ливерной колбасы, написал «РЕН-ТВ».

Фотография необычной секс-игрушки стала достоянием общественности после того, как доктор выложил ее в Интернет — ему захотелось похвастаться удачно проведенной операцией. Изображение с большим изделием из печени быстро разошлось по Сети — его разместили различные Telegram-каналы.

Опубликовав фото, проктолог подписал, что доволен результатами операции — ее удалось произвести без разрезов. Но демонстрировать такие достижения может быть юридически небезопасно — раньше врачей уже привлекали к дисциплинарной ответственности за нарушение врачебной тайны и чрезмерную откровенность в Сети.

Два года назад так наказали бригаду докторов, решившую сфотографировать и показать всем огромный фаллос. Они извлекли его из тела мужчины, который обратился в клинику с жалобами на резкие в боли в кишечнике.