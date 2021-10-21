Озвучены заболевания, при которых нельзя есть чеснок
Диетолог Ивашкевич: чеснок противопоказан людям с открытыми язвами желудка
Семейный врач, диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что несмотря на всю пользу чеснока, для некоторых людей он может быть опасен. Многие врачи расходятся во мнениях относительно этого продукта, однако в небольшом количестве его все же можно употреблять в пищу. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
«Чеснок является стимулятором иммунной системы. Плюс к этому в нем содержится достаточно весомое количество цинка, что помогает нам противостоять вирусам», — пояснила специалист.
Некоторым людям чеснок противопоказан вовсе, так как он может усугубить уже имеющиеся болезни.
«Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, им сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке», — уточнила Ивашкевич.
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта можно есть чеснок лишь в том случае, если не возникает дискомфорта и болей в организме.