Озвучены вещи, приносящие вред мозгу

Американский врач-гериатр Скотт Кайзер назвал совершенно обыденные вещи из жизни, которые могут приносить вред мозгу. По его словам, самый большой урон «серому веществу» доставляет обычное одиночество. Об этом рассказало РИА ФАН.

Когда человек остается один, его мозг более подвержен деменции, поскольку находится в стрессовой ситуации. Не менее важным фактором является частый недосып. Стабильная работа мозга нуждается в хорошем отдыхе.

Кроме того, отрицательно на органе может сказаться отсутствие спорта и минимальных физических нагрузок. Также врач рекомендует следить за питанием, включая в рацион продукты с большим количеством антиоксидантов и других нейрозащитных соединений в составе.

Высокие цели, которые ставит перед собой человек, способны снижать шансы на возникновение болезни Альцгеймера. Врач рекомендует не боятся мечтать по крупному и делать маленькие шаги в направлении к исполнению этих желаний.