Озвучены три самых страшных последствия курения | 360°

Все новости

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:21

Предпринимателям Подмосковья напомнили правила получения лицензии на управление домами

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:17

Свыше 27 тысяч доноров из Подмосковья получили увеличенную выплату

Реклама

Спецоперация

08 сентября 2022, 14:14

"Боятся как огня". Совфед заявил, что Запад готовится к дискредитации будущих референдумов в Донбассе

Подмосковье

08 сентября 2022, 14:08

Около тысячи ветеранов бесплатно воспользовались такси в Подмосковье с начала года

Мир

08 сентября 2022, 14:07

ВСУ попытались ударить по администрации Энергодара дроном-камикадзе

Эксклюзив

08 сентября 2022, 14:01

«Чистая формула геноцида». Атаки ВСУ на Запорожье назвали войной против мирного населения

Мир

08 сентября 2022, 13:59

Госсекретарь США прибыл в Киев с необъявленным визитом

Деньги

08 сентября 2022, 13:58

ЦБ решил продвигать возможность трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля

Важное

08 сентября 2022, 13:58

ВС России уничтожили пять складов боеприпасов и ракет в Запорожье и ДНР

Здоровье

08 сентября 2022, 11:04

Озвучены три самых страшных последствия курения

Читать 360tv в

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, руководитель клиники Воробьева, профессор Павел Воробьев в беседе с Ura.ru назвал три самых страшных последствия курения. 

По его словам, у курильщиков со стажем могут возникнуть рак легких, рак мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда. 

Реклама

«Муки адские — это рак легких. В 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения», — сообщил Воробьев.

Реклама

При этом медик уточнил, что курение имеет влияние на все ткани и клетки человека и повышает вероятность развития онокологических заболеваний. 

Курение

Врачи

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама