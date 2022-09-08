Озвучены три самых страшных последствия курения | 360°

Здоровье 08 сентября 2022, 11:04 Поделиться Telegram

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Viber Озвучены три самых страшных последствия курения

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Председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, руководитель клиники Воробьева, профессор Павел Воробьев в беседе с Ura.ru назвал три самых страшных последствия курения.

По его словам, у курильщиков со стажем могут возникнуть рак легких, рак мочевого пузыря и острые инфаркты миокарда.

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«Муки адские — это рак легких. В 90% с лишним случаев рак легких связан с курением. Он редко встречается не у курящих. Рак мочевого пузыря тоже. Там меньше процент, но тоже связан. Также инфаркты миокарда, острые смерти тоже часто результат курения», — сообщил Воробьев.

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При этом медик уточнил, что курение имеет влияние на все ткани и клетки человека и повышает вероятность развития онокологических заболеваний.

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