Здоровье 25 мая 2023, 14:31 Озвучены три источника несжигаемого жира Эндокринолог Янг заявила, что алкоголь и сахар являются источниками несжигаемого жира

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Врач-эндокринолог Екатерина Янг в разговоре с «Российской газетой» озвучила три источника несжигаемого жира. По ее словам, к таковым относятся алкоголь, сахар и трансжиры.

Сократить потребление сахара стоит не только ради снижения веса, но и чтобы снизить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Врач также отметила, что худеющему будет сложно сбросить лишние килограммы, употребляя молочные продукты, написал kp.ru.

«Нельзя забывать и о высоком инсулиновом индексе большинства молочных продуктов», —цитирует Янг сайт «Аргументы и факты».