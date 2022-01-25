Озвучены сроки наступления самых тяжелых последствий «омикрона»

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала сроки наступления самых тяжелых последствий «омикрон»-штамма. По словам специалиста, поражение легких при этом варианте ковида начинает развиваться после 9-10-го дня болезни, написала Lenta.ru.

«В легких омикрон размножается в 10 раз медленнее, потому и поражает их значительно реже. Тем не менее развитие поражения легких при омикроне также может встречаться. Обычно это наблюдается в отдельных случаях после 9-10-го дня болезни», — отметила специалист.

В группу риска, в первую очередь, входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди. У маленьких детей эта болезнь может проявляться в виде бронхиолита — острого воспаления нижних дыхательных путей, заключила Пшеничная.