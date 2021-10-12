Озвучены ситуации, когда боль в ногах может оказаться плохим симптомом

Проведенное исследование показало, что боль в ногах может указывать на переизбыток в организме холестерина. Его высокий уровень говорит о том, что у человека слишком много «плохого» холестерина. Об этом написало издание Daily Express.

Холестерин цепляется за внутреннюю часть артерий, тем самым повышая риск их закупорки. Все это может легко привести к сердечному приступу.

Есть пять основных признаков, которые сообщают человеку об избытке «плохого» холестерина, написало «Утро.ру».

Человеку стоит обратиться к врачу и сдать соответствующие анализы если: он чувствует болезненные спазмы в ногах, онемение или слабость в ногах, замечает медленный рост волос на ногах, холод в голенях либо стопах, слабый пульс в ногах.

Для снижения уровня холестерина диетологи рекомендуют употреблять в пищу продукты с обилием ненасыщенных жиров. К ним относятся растительные масла, авокадо, орехи, семечки и жирная рыба.