Озвучены симптомы, которые могут указывать на проблемы со щитовидной железой

Врач-эндокринолог тверской клиники «РЖД-Медицина» Анна Куликова рассказала, что существует два синдрома расстройства щитовидной железы — это тиреотоксикоз и гипотиреоз. Какие признаки могут указывать на них, передала «Вечерняя Москва».

«Говоря о функциональных расстройствах щитовидной железы, можно выделить два синдрома: тиреотоксикоз (повышенная функция щитовидной железы, когда в организме присутствует излишнее количество тиреоидных гормонов) и гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы, то есть состояние, при котором гормонов щитовидной железы недостаточно по каким-либо причинам)», — отметила специалист.

Тиреотоксикоз может проявляться абсолютно по-разному. При поражении сердца у человека нарушается сердцебиения, учащенный пульс, повышается артериальное давление. При поражении нервной системы может появиться плаксивость, суетливость, расстройства сна, дрожание рук.

Кроме того, избыток гормонов щитовидной железы может спровоцировать экзофтальм — выпячивание глазного яблока из глазницы, резкое похудение при наличии аппетита и повышенную потливость.

При гипотиреозе человек, напротив, легко набирает лишние килограммы, имеет затруднение носового дыхания, снижение памяти, интеллекта, боль в мышцах, снижение аппетита, склонность к запорам, нарушение менструального цикла у женщин, бесплодие, нарушение фертильности.

Медик отметила, что тиреотоксикоз и гипотиреоз — это проявления какого-либо заболевания щитовидной железы, а иногда могут быть стадиями одного заболевания, переходящего друг в друга.

Часто патология щитовидной железы вообще ничем не проявляется для человека. Например, когда узловые образования имеют небольшие размеры, они выявляются случайно при ультразвуковом исследовании (УЗИ). Но надо понимать, что УЗИ не служит скрининговым методом и не показано при отсутствии данных по заболеванию щитовидной железы.