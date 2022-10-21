Озвучены самые распространенные среди детей болезни | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 14:12 Озвучены самые распространенные среди детей болезни Врач Намазова-Баранова: 10% детей имеют заболевания сердечно-сосудистой системы

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Около 10% школьников имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. Об этом «Российской газете» рассказала руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей Лейла Намазова-Баранова.

Медик добавила, что у трети современных школьников было выявлено ожирение. Кроме того, многие из детей имеют проблемы с щитовидной железой, написали «Аргументы и факты».

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Врач посоветовала родителям вылечить свои детей и восстановить их здоровье до наступления взросления.

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