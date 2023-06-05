Здоровье 05 июня 2023, 18:38 Озвучены самые частые диагнозы у пациентов Мариинской больницы в Петербурге Врач Завражнов: чаще всего попадают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

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Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, что чаще всего в их больницу попадают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это прежде всего больные заболеваниями сердечно-сосудистой системы: нарушение мозгового кровообращения и нарушение коронарного кровотока, инфаркты», — добавил главврач.

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Помимо людей с заболеваниями сердца и сосудов, в Мариинскую больницу поступает много больных с онкологическими заболеваниями. За год медучреждение принимает до шести тысяч таких пациентов, добавил Завражнов.