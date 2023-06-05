05 июня 2023, 18:38
Озвучены самые частые диагнозы у пациентов Мариинской больницы в Петербурге
Врач Завражнов: чаще всего попадают пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Главный врач Мариинской больницы Анатолий Завражнов в разговоре с «Невскими новостями» рассказал, что чаще всего в их больницу попадают пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
«Это прежде всего больные заболеваниями сердечно-сосудистой системы: нарушение мозгового кровообращения и нарушение коронарного кровотока, инфаркты», — добавил главврач.
Реклама
Помимо людей с заболеваниями сердца и сосудов, в Мариинскую больницу поступает много больных с онкологическими заболеваниями. За год медучреждение принимает до шести тысяч таких пациентов, добавил Завражнов.
Санкт-Петербург
Больницы
Реклама
Реклама