Здоровье 19 января 2023, 14:43 Озвучены продукты для здоровья зубов Telegram-канал «Твое Здоровье»: кокосовое масло поможет сохранить здоровье зубов

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Специалисты Telegram-канала «Твое Здоровье» перечислили продукты, которые помогут сохранить здоровье и красоту зубам на долгое время. Об этом написал сайт Yakutsk.ru.

В первую очередь эксперты посоветовали убрать из рациона газированные напитки, алкоголь, табак и сладкую пищу. Все эти продукты оставляют налет на зубах и вызывают кариес, сообщило ИА Nation News.

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Врачи посоветовали при чистке зубов использовать кокосовое масло и масло чайного дерева. Эти продукты уничтожают бактерии, снимают налет, а также укрепляют зубную эмаль.

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