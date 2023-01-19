19 января 2023, 14:43
Озвучены продукты для здоровья зубов
Telegram-канал «Твое Здоровье»: кокосовое масло поможет сохранить здоровье зубов
Специалисты Telegram-канала «Твое Здоровье» перечислили продукты, которые помогут сохранить здоровье и красоту зубам на долгое время. Об этом написал сайт Yakutsk.ru.
В первую очередь эксперты посоветовали убрать из рациона газированные напитки, алкоголь, табак и сладкую пищу. Все эти продукты оставляют налет на зубах и вызывают кариес, сообщило ИА Nation News.
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Врачи посоветовали при чистке зубов использовать кокосовое масло и масло чайного дерева. Эти продукты уничтожают бактерии, снимают налет, а также укрепляют зубную эмаль.
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