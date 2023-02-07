Здоровье 07 февраля 2023, 12:04 Озвучены причины появления заусенцев на пальцах Врач Студеникина: заусенцы могут быть связаны с неправильной обработкой ногтевого ложа

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Врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина в разговоре с «Известиями» озвучила причину появления заусенцев на пальцах. По словам медика, зачастую эта проблема возникает при неправильной обработке ногтевого ложа.

Проблема может появиться при нарушении гормонального фона и гиперавитаминозе, а также из-за длительного контакта с водой.

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«Отслоившийся участок кожи возле ногтевой пластины пальцев не только причиняет дискомфорт из-за болевого симптома и портит внешний вид рук, но и создает риск развития инфекционного процесса», — сказала специалист.

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Заусенцы ни в коем случае нельзя отрывать, отгрызать, или тянуть за отслоившийся участок кожи. У человека может появиться воспаление, потребующее хирургического вмешательства.