Озвучены последствия нехватки холестерина

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова заявила, что человек, страдающий от нехватки холестерина, намного сильнее подвержен вирусным заболеваниям. Об этом написал Ura.ru.

Медик пояснила, что инфекциям становится легче проникать в клетки организма.

«При недостатке холестерина у подростков и молодых людей могут быть проблемы с синтезом половых гормонов. Не скажу, что это встречается часто, но у строгих веганов такие ситуации вполне вероятны. Также холестерин входит в состав клеточной мембраны. Без него клетка становится неустойчива к воздействию неблагоприятных факторов. Это могут быть инфекционные факторы. Вирус легче проникают в клетку, если клеточная мембрана нестабильна. Люди чаще могут страдать вирусными, простудными заболеваниями», — добавила Круглова.

При нехватке в организме холестерина у человека могут наблюдаться проблемы в работе нервной системы, например, появляться тревожность и беспокойство. Медик отметила, что холестерин необходим для головного мозга и центральной нервной системы.