Озвучены последствия купания в городских фонтанах

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев и вирусолог Николай Малышев рассказал про последствия для людей, которые в городскую жару купаются в фонтанах. По его словам, у таких смельчаков легко может появиться конъюнктивит, либо пищевое отравление. Об этом написал Ura.ru.

«Могут быть различные бактериальные заболевания глаз, то есть конъюнктивиты. Плюс, если нахлебаться воды из фонтана, то возможно пищевое отравление. Нужно понимать, что даже если в фонтане жидкость циркулирует, она не сливается, не фильтруется», — сообщил инфекционист.

Он пояснил, что теплая вода благоприятна для размножения различных вирусов и инфекций. В фонтанах могут жить паразиты, грибок и вирусы-малютки. Есть такие простейшие, которые с легкостью попадают в мозг через нос, а в нос попадают из воды. Специалист добавил, что безобидное купание может сильно сказаться на здоровье и повлиять на всю оставшуюся жизнь.