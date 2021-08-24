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    24 августа 2021, 10:21

    Озвучены последствия купания в городских фонтанах

    Оксана Лавнюженко

    Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев и вирусолог Николай Малышев рассказал про последствия для людей, которые в городскую жару купаются в фонтанах. По его словам, у таких смельчаков легко может появиться конъюнктивит, либо пищевое отравление. Об этом написал Ura.ru.

    Озвучены последствия купания в городских фонтанах

    «Могут быть различные бактериальные заболевания глаз, то есть конъюнктивиты. Плюс, если нахлебаться воды из фонтана, то возможно пищевое отравление. Нужно понимать, что даже если в фонтане жидкость циркулирует, она не сливается, не фильтруется», — сообщил инфекционист.

    Он пояснил, что теплая вода благоприятна для размножения различных вирусов и инфекций. В фонтанах могут жить паразиты, грибок и вирусы-малютки. Есть такие простейшие, которые с легкостью попадают в мозг через нос, а в нос попадают из воды. Специалист добавил, что безобидное купание может сильно сказаться на здоровье и повлиять на всю оставшуюся жизнь.