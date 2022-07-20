Озвучены главные причины набора веса

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина перечислила основные причины набора веса. По словам специалиста, лишние килограммы могут появится даже из-за проблем со щитовидной железой. Об этом написал Ura.ru.

Медик отметила, что существует множество причин, по которым человек может внезапно начать набирать лишние килограммы. Например, это может произойти из-за проблем со сном, нехватки определенных витаминов, стресса, а также из-за проблем со щитовидной железой.

«У каждого есть своя причина набора веса. У одного начались проблемы со щитовидной железой. Кстати, с возрастом очень часто бывает, что развился гипотиреоз (заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы). Другой набирает вес, потому что у него ухудшились отношения дома или на работе и он заедает стресс. У третьего световое загрязнение. Он плохо засыпает, не высыпается утром. У него кортизол вырабатывается, который мало того что побуждает есть, но и заставляет укладывать организм все в жировую ткань <…>», — сказала специалист.

Она отметила, что на набор веса также влияют инсулинорезистентность, нехватка витамина D и микрофлорные нарушения.