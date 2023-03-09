09 марта 2023, 16:40
Озвучены две главные причины выпадения зубов
Врач-ортопед, имплантолог Сергей Лобанов в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» назвал главные причины выпадения зубов.
По словам медика, чаще всего человек теряет зубы из-за осложнения кариозного процесса и пародонта — поражения тканей.
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«В череде причин, которые вызывают выпадение зубов, заболевание пародонта на сегодняшний день превалирует. С кариесом так или иначе мы научились справляться, пациенты стали сами более внимательно к этому относиться», — сказал специалист.
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Он также добавил, что с каждым годом эти заболевания лишь молодеют.
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