Озвучена подходящая для профилактики атеросклероза диета

Для профилактики атеросклероза подойдет средиземноморская диета, широко известная как один из вариантов здорового питания. Об этом изданию NEWS.ru рассказал невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.

Средиземноморская диета включает в себя растительные и тушеные продукты, овощи, рыбу, морепродукты, а также небольшое количество вина.

«Малоподвижный образ жизни, нарушение питания, злоупотребление фастфудом, когда упор делается на продуктах, богатых животным холестерином, — все это может вызвать атеросклероз. В средиземноморской диете упор делается на растительные и тушеные продукты, овощи, рыбу и морепродукты, небольшое количество вина, но некоторые считают, что это помогает, другие — наоборот», — сообщил Гайфутдинов.

Врач добавил, что нормализовать здоровье поможет не только питание, но и физическая активность, а также положительный настрой.