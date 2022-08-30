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    30 августа 2022, 14:54

    Озвучена подходящая для профилактики атеросклероза диета

    Врач Гайфутдинов: для профилактики атеросклероза подойдет средиземноморская диета

    Оксана Лавнюженко

    Для профилактики атеросклероза подойдет средиземноморская диета, широко известная как один из вариантов здорового питания. Об этом изданию NEWS.ru рассказал невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.

    Средиземноморская диета включает в себя растительные и тушеные продукты, овощи, рыбу, морепродукты, а также небольшое количество вина.

    «Малоподвижный образ жизни, нарушение питания, злоупотребление фастфудом, когда упор делается на продуктах, богатых животным холестерином, — все это может вызвать атеросклероз. В средиземноморской диете упор делается на растительные и тушеные продукты, овощи, рыбу и морепродукты, небольшое количество вина, но некоторые считают, что это помогает, другие — наоборот», — сообщил Гайфутдинов.

    Врач добавил, что нормализовать здоровье поможет не только питание, но и физическая активность, а также положительный настрой.