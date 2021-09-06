Озвучена оптимальная продолжительность пеших прогулок в день

Кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев назвал оптимальное время продолжительности пеших прогулок в день. По его словам, человеку в любом возрасте надо почаще проводить время на улице, в парках и скверах, заниматься физической активностью, в том числе много гулять. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Специалист отметил, что идеальное время для пеших прогулок — это утро и вечер в течение одного часа. То есть в сумме человек должен находиться на свежем воздухе около двух часов в день. При этом Зайцев добавил, что жителям мегаполисов сложнее осуществлять такие прогулки. Они, чаще всего, ограничиваются дорогой до ближайшей станции метро, а нужно это расстояние увеличивать.

«Это может быть покажется глупым или нелепым, но выходить на одну или две станции [метро] раньше, и 40 минут или полчаса находиться в движении в том отрезке пути, где есть чистый сквер или парковая зона. Если человек торопится на работу и не может этого сделать, тогда обратно ему надо идти к другой станции метро, гулять, находиться в движении», — резюмировал врач.