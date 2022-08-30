Озвучена опасность пылесоса для здоровья человека

Энтомолог, доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Светлана Заречная в беседе с Ura.ru рассказала, какую опасность представляет пылесос для здоровья человека.

Как сообщила медик, в мешках для пылесосов могут скапливаться клещи домовой пыли, которые провоцируют развитие аллергий и астмы.

«Клещи домовой пыли встречаются особенно в тех помещениях, где есть ковры на полу, дорожки, и их не часто пылесосят. Паукообразные вызывают очень тяжелую аллергию и астму. Они очень мелкие, во время развития линяют, при встряхивании одеял, подушек их шкурки оседают на носоглотку, и человек заболевает. Клещи домовой пыли могут быть в мешках пылесосов. Плюс, туда может попасть все, что есть в квартире. В мешках, конечно, мало кто будет развиваться, только какое-то время жить. Но когда вы начинает пылесосить, воздух выходит, а вместе с ним и частички шкурок клещей, их фекалии. Та же аллергия получается», — пояснила Заречная.

Она порекомендовала после уборки стирать емкости, сделанные из ткани, либо заменять тканевые мешки для пыли на бумажные.