Озвучена неожиданная польза натурального кофе | 360°

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Озвучена неожиданная польза натурального кофе

Диетолог Гинзбург рассказал, что кофе снижает риск развития раковых заболеваний

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Диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с РИА «Новости» заявил, что натуральный кофе способен не только зарядить бодростью, но и снизить риск развития онкологических заболеваний.

«Мы знаем серьезные исследования, когда большие группы людей сравнивались по состоянию здоровья и по очень многим направлениям: те, кто пьет его мало, умеренно и много. Оказалось, что умеренное потребление кофе помогает человеку реже болеть, в том числе онкозаболеваниями», — сообщил специалист.

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Гинзбург отметил, что в умеренном количестве кофе не провоцирует негативных эффектов, а, напротив, помогает реже болеть.

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«У кофе есть несколько компонентов, самый известный — кофеин, имеющий прямые тонизирующие эффекты. Но есть еще ряд флавоноидов, есть церебрамин, которые обладают общим биологическим действием — гармонизация процессов в организме, противовоспалительное действие», — процитировало utro.ru слова диетолога.

Особенно полезно пить кофе осенью, поскольку этот напиток стимулирует работоспособность.

Кофе

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