Озвучен срок годности антисептиков

Антисептики хранятся в среднем три-четыре года. Об этом рассказал иммунолог, генеральный директор компании «Клиника Экселанс Груп» Николай Крючков, его процитировала радиостанция Sputnik.

Все дезинфицирующие средства проходят процедуру государственной регистрации, в результате которой выдается свидетельство и утверждается инструкция по применению.

Срок годности начинается с даты изготовления и составляет в основном три-четыре года. Иногда на упаковке прописывается срок годности невскрытой упаковки тоже с даты изготовлении. Он обычно несколько выше — около пяти лет.

«Если вы закупались в начале пандемии, весной 2020 года, практически наверняка срок годности еще далеко не вышел, продуктом можно вполне пользоваться», — рассказал врач.

После истечения срока годности любой продукт не всегда сразу становится некачественным. Крючков посоветовал использовать антисептик в соответствии со сроком годности. Однако если гель или лосьон для рук произведен с высоким содержанием спирта и прошло несколько месяцев после окончания срока годности, таким продуктом можно пользоваться.

Средство может потерять свои дезинфицирующие свойства, если вы оставляете крышку открытой.