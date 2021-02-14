Озвучен правильный способ смотреть телевизор

При просмотре телевизора или видео на компьютере очень важно найти правильное положение. В противном случае могут возникнуть боли в шее и позвоночнике. Лучше всего смотреть телевизор в кресле с подголовником.

Об этом в интервью радио Sputnik сообщил врач-невролог и руководитель медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов» Игорь Орлов. Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя смотреть кино лежа.

«Если смотреть лежа, то у вас сгибается шейный отдел позвоночника, соответственно, приподнимается таз и перегружается шея. Потом могут возникнуть проблемы с позвоночником в области шеи», — отметил Игорь Орлов.

Он напомнил, что любое видео нельзя смотреть без перерыва более двух часов. Нужно обязательно вставать и разминать мышцы, чтобы они не затекли. Если не соблюдать это правило, можно спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

«Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы», — уточнил эксперт.

Врач также заявил, что экран должен находиться на расстоянии не менее полутра-двух метров, иначе будут перенапрягаться глаза.

Психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг сообщил, что пожилым людям лучше не смотреть телевизор. Большой объем негативной информации плохо скажется на их здоровье.