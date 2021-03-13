Озвучен основной вывод, который надо сделать из пандемии
Главным выводом из пандемии коронавируса, который необходимо сделать властям, что государство обязано иметь под рукой универсальные технологии для создания вакцин. Только постоянная готовность к катаклизмам позволит от них обезопаситься.
Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Основной вывод состоит в том, что каждое государство, которое… хочет себя в дальнейшем обезопасить от таких катаклизмов, должно развивать и иметь под рукой универсальные технологии, которые позволят создать широчайший круг как вакцинных препаратов, так и технологий, которые позволят создать широчайший круг диагностических препаратов и лечебных профилактических препаратов», — приводит слова эксперта РИА «Новости».
Гинцбург подчеркнул, что план по разработке, производству и его масштабированию должен быть жестким. По аналогии с планом, предусматривающим алгоритм действий при чрезвычайной ситуации.
Александр Гинцбург также порадовал тех, кто страдает от аллергии на орехи — сейчас разрабатывается специальная вакцина.
«Это у нас в стране разрабатывается, но не в нашем институте, это в институте иммунологии, у академика Хаитова это разрабатывается», — цитирует его РИА «Новости».
Ранее глава центра имени Гамалеи сообщил, что, вопреки предварительным выводам, вакцина от коронавируса «Спутник V» показала одинаковую эффективность для пациентов всех возрастных категорий.