Озвучен наиболее эффективный способ профилактики ОРВИ и простуды | 360°

Здоровье 28 сентября 2022, 14:51 Поделиться Telegram

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Viber Озвучен наиболее эффективный способ профилактики ОРВИ и простуды Пульмонолог Абакумов: сквозное проветривание является лучшей профилактикой ОРВИ Unsplash

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Врач-пульмонолог Олег Абакумов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что лучшей профилактикой ОРВИ, простуды или коронавируса является сквозное проветривание квартиры или дома.

В случае коронавирусной инфекции медик уточнил, что она передается аэрозольным путем, поскольку очень мелкие частички витают в воздухе.

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«Так, гости соседних комнат отеля в Новой Зеландии инфицировали друг друга, ни разу при этом не контактировав. Плюс возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом. Это не я придумал, а исследования. Одно из них — в Нидерландах — показало, что хорьки передали друг другу инфекцию через систему вентиляции, причем попадание капель и брызг было исключено с помощью изгибающихся труб», — сообщил врач.

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Абакумов добавил, что проблемы со здоровьем могут случиться в том случае, если совсем не открывать окна дома и «отрубить вентиляцию» в офисе.

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