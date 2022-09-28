Озвучен наиболее эффективный способ профилактики ОРВИ и простуды | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Здоровье

28 сентября 2022, 14:51

Озвучен наиболее эффективный способ профилактики ОРВИ и простуды

Пульмонолог Абакумов: сквозное проветривание является лучшей профилактикой ОРВИ

Читать 360tv в

Врач-пульмонолог Олег Абакумов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что лучшей профилактикой ОРВИ, простуды или коронавируса является сквозное проветривание квартиры или дома.

В случае коронавирусной инфекции медик уточнил, что она передается аэрозольным путем, поскольку очень мелкие частички витают в воздухе.

Реклама

«Так, гости соседних комнат отеля в Новой Зеландии инфицировали друг друга, ни разу при этом не контактировав. Плюс возможность заразиться в закрытом помещении в 18 раз выше, чем под открытым небом. Это не я придумал, а исследования. Одно из них — в Нидерландах — показало, что хорьки передали друг другу инфекцию через систему вентиляции, причем попадание капель и брызг было исключено с помощью изгибающихся труб», — сообщил врач.

Реклама

Абакумов добавил, что проблемы со здоровьем могут случиться в том случае, если совсем не открывать окна дома и «отрубить вентиляцию» в офисе.

Врачи

Коронавирус в России и в мире

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама