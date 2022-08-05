Озвучен главный признак пивной зависимости

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в беседе с РИАМО заявил, что ежедневное употребление пива даже в небольших дозах — повод насторожиться. Пиво — тот самый напиток, который вызывает постепенное привыкание.

«Со временем организм будет требовать все больших доз алкоголя, и у человека реально может появиться опасность алкоголизма», — сказал Неронов.

При частом употреблении этого алкогольного напитка может развиться цирроз печени.

«При чрезмерном и длительном употреблении пива нарушается метаболизм и работа печени, что может привести к циррозу печени со всеми вытекающими из этого последствиями», — добавил гастроэнтеролог.

Он отметил, что человек, часто употребляющий пиво, может иметь на коже пигментные пятна и новообразования, таких как атеромы, ксантомы, ксантелазмы.