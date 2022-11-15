15 ноября 2022, 10:58
Озвучен безопасный способ приготовления картофеля
Диетолог Матыскина: самый лучший способ приготовления картофеля — запекание в кожуре
Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в разговоре с радиостанцией Sputnik озвучила наиболее безопасный способ приготовления картофеля.
По словам специалиста, картофель в виде пюре становится не таким полезным, как просто отваренный.
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«В картофеле есть крахмал, который в ротовой полости за счет ферментов расщепляется до глюкозы, то есть простых сахаров, что не очень хорошо для здоровья», — добавила Матыскина.
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Диетолог считает, что лучше всего варить картофель или запекать его прямо в кожуре. Таким образом овощ воздействует на организм более мягко, а его витамины и минералы сохраняются.
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