Ожирение назвали причиной более долгого и тяжелого течения ковида

Коронавирус способен активно размножаться в жировой ткани. Инфекция вызывает воспаление и приводит к называемому лонг-ковиду, при котором долгое время сохраняются проявления заболевания. К такому выводу пришли иностранные ученые.

Специалисты из США, Германии и Швейцарии провели эксперимент, в рамках которого собрали жировую ткань у двух групп людей. Сначала они взяли образцы у тех, кто не болел ковидом, но имел лишний вес. Во вторую группу вошли пациенты с ожирением, скончавшиеся из-за коронавируса.

Во время исследований ученые выяснили, что у зараженных самое большое содержание вируса было в легких. На втором месте оказалась жировая ткань, уточнила газета «Известия». Активное размножение вируса в жировой ткани вызывает воспаления. В конечном итоге происходит цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы. Все эти процессы приводят к тяжелому течению ковида.

«Пациент болеет более тяжело, у него повреждаются жизненно важные органы. Такие люди могут дольше оставаться носителями и распространителями вируса, нуждаются в более длительном пребывании в стационаре и самоизоляции», — отметила заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Татьяна Демидова.

При этом риску развития тяжелого течения болезни подвержены не только люди с видимыми лишними килограммами. Жировая ткань может накапливаться вокруг и внутри органов. Такой тип ожирения называется абдоминальным.