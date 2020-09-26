Ожирение и курение повысили риск развития сепсиса при коронавирусной инфекци

Высокий индекс массы тела (ИМТ) и курение значительно повышают риск поражения легких и других жизненно важных органов при коронавирусной инфекции. А еще эти факторы резко снижают иммунитет, что приводит к развитию сепсиса.

К такому выводу пришла международная группа ученых из Великобритании, Норвегии и США. Результаты исследования они представили в статье и опубликовали ее в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation.

Исследование проходило под руководством доктора, научного сотрудника Университета Святого Георгия, Лондонского университета и Имперского колледжа Лондона Дипендера Гилла. Специалисты анализировали состояние больных тяжелой формой COVID-19. Причем эти пациенты страдали от ожирения и курили.

Всего ученые изучили историю болезни 3199 пациентов с тяжелой формой течения коронавирусной инфекции, а также досье на 10 154 пациента с развившимся на терминальной стадии заболевания сепсисом в Великобритании и Норвегии.

«Курение и ожирение всегда отягощают течение многих заболеваний, чаще сердечно-сосудистых болезней, инсультов, онкологических заболеваний и многих других», — отметил Гилл.

Однако группа ученых впервые начала изучать проблему «практически катастрофического ухудшения» состояния здоровья больных COVID-19. Исследователи подключили к этому вопросу также и генетическое исследование этой категории больных.

ИМТ рассчитывается по формуле: масса тела в килограммах, поделенная на квадрат роста человека. Нормальные показатели для взрослого колеблются в пределах от 18,5 до 25 единиц, недостаток веса — менее 18,5, избыточная масса тела — от 25 до 30, ожирение — выше 30.

Сепсис практически не поддается интенсивной терапии.