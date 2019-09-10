Оздоровительный вояж. В подмосковной Коломне завершилась акция «Волна здоровья»

«Волна здоровья» дошла и до Коломны. Это — уникальная оздоровительная акция: теплоход с лучшими медиками страны стартовал из Москвы 2 сентября. А закончилось путешествие сегодня в Коломне.

В этом году акция «Волна здоровья» накрыла восемь городов Центрального федерального округа. Организатор — фонд Лиги нации. Также помог и грант президента России. Медицинские услуги оказывали прямо на борту теплохода «Василий Чапаев» — в оздоровительной акции участвовали лучшие медицинские специалисты. За все время плавания консультацию получили 1374 человека. Правда, причалить к финишной точке сначала мешали природные катаклизмы: теплоход едва не сел на мель, поэтому пришлось пересесть на автобусы. Оздоровительный вояж завершился в Коломне.

На прием к любому врачу можно было записаться заранее. А вот семья Мироновых узнала об акции в интернете, поэтому все вместе они отстояли живую очередь.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень интересная акция. Мы довольны, что наш город посетили такие медицинские светила. И вот решили проконсультироваться насчет дочки — проблемы с глазом», — рассказала местная жительница Людмила Миронова.

Оказалось, что у 13-летней Насти есть еще и проблемы с сердцем. Но Мироновым повезло — Лео Бокерия, главный кардиохирург страны, дал девочке и ее родителям необходимую консультацию.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках оздоровительной акции стартовал и проект «10 000 шагов к жизни». Отправная точка — местный Кремль. А дальше жители Коломны проследовали по специальному маршруту — у каждой группы он свой.

Сложные случаи и лучшие медики. Акция «Волна здоровья» прошла в Дубне Подробнее

Присоединиться к акции мог любой желающий. Таких было много: и дети с родителями, и самые активные пенсионеры.

Кстати, такие пешие прогулки по городу помогают еще и узнать что-то интересное о местных достопримечательностях. Шаг комфортный: никто никуда не торопится — гуляй и получай удовольствие.