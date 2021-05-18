Ученые: парацетамол снижает иммунный ответ при вакцинации

Парацетамол и другие жаропонижающие средства могут снизить иммунный ответ при вакцинации от разных болезней. Об этом сообщили в медицинской школе американского Университета Дьюка. Там проанализировали массив публикаций на эту тему.

Согласно нескольким исследованиям, применение таких препаратов притупляет иммунный ответ у детей. Поэтому использовать парацетамол в профилактических целях не стоит, делают вывод ученые.

Жаропонижающие препараты, как было показано в лабораторных условиях, могут подавлять деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Также нестероидные противовоспалительные лекарства подавляли активацию Т-лимфоцитов крови, защищающих организм от вирусов.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин пояснил «Известиям», что врачи и в России рекомендуют давать ребенку жаропонижающие еще до вакцинации, «чтобы максимально снизить его страдания».

«И действительно, в этом случае нередко наблюдается незначительное снижение иммунного ответа», — добавил биолог.

По его словам, иммунный ответ может снизиться и у взрослого человека, однако значительного влияния анальгетики все-таки не оказывают.