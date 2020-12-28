Оценена устойчивость антител к «британскому» штамму коронавируса

Переболевшие COVID-19 в первую волну, несмотря на наличие антител, могут оказаться не полностью защищенными перед новым штаммом коронавируса.

Об этом профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала в беседе с РИА «Новости». По ее словам, новость об обнаружении нового штамма COVID-19 имеет отношение к тем, кто переболел в первую волну.

«Да, они могут оказаться не полностью защищенными от повторного заражения — кому как повезет», — сказала Баранова. Она также добавила, что все зависит от типа антител, которые наработались в крови переболевших.

Баранова также объяснила, что новые варианты коронавируса не сделают вакцины бесполезными, а могут лишь немного снизить их эффективность.

«Новые варианты вируса могут повлиять и на эффективность вакцины, но не „черно-белым образом“. […] Ну, допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%. Ничего страшного», — отметила собеседница агентства. Итак известно, заметила Баранова, что вакцина «не вечная, и что может потребоваться ревакцинация».

«Самое плохое, что может быть с нами — это ежегодная ревакцинация», — отметила она.

В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что местные ученые выявили мутировавший вариант коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что новый штамм может быть на 70% заразнее. Однако пока нет доказательств его большей летальности.

Для того, чтобы защититься от заражения «британским» штаммом коронавируса необходимо сохранять общую политику прерывания распространения инфекции — а именно соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, рассказал «360» доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.