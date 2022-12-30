Здоровье 30 декабря 2022, 15:45 Отропед Дракос рассказал, как спасти ноги от травм зимой Отропед Дракос посоветовал не использовать тесную обувь зимой

Читать 360tv в

Ноги могут серьезно пострадать в период холодов. Ортопед из Больницы специальной хирургии (HSS) в Нью-Йорке Марк Дракос рассказал, как защитить их зимой. Об этом сообщил «Ридус».

Эксперт пояснил, что в первую очередь очень важно подобрать правильную обувь. Ботинки должны быть устойчивыми. При этом не стоит выбирать слишком узкую обувь. Ортопед посоветовал покупать ботинки вечером, так как в этот период стопа отекает за день.

Реклама

«Хождение в тесной обуви может привести к болям в ногах, мозолям, синякам и другим проблемам», — рассказал медик.

Реклама