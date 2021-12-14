Отравившиеся тувинские кадеты накануне вечером ели суп с капустой

Вечером накануне массового отравления кадетов в Тувинском кадетском корпусе ребята ели суп с капустой и картошкой. Об этом мама одного из детей рассказала «360».

«Сейчас состояние ребенка удовлетворительное. Есть рвота, температура. Из его класса больше 12 человек были госпитализированы», — отметила женщина. Сказать что-то более конкретное о возможных причинах отравления она затруднилась.

Ранее глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил, что в кадетском корпусе отравились 74 воспитанника. На тот момент 25 из них затребовали повышенного внимания врачей. Губернатор отметил, что сейчас началось расследование, которое покажет, из-за чего именно отравились дети, после которого все виновные в причинении вреда их здоровью будут наказаны согласно закону.

Прокуратура республики, а также региональное МВД проверят школу и ее сотрудников на соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов. До этого момента в корпусе введен карантин, пока что там ведутся исследовательские работы.