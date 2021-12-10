Детей после тяжелого течения COVID-19 отправят к кардиологу

В России детей, тяжело перенесших COVID-19, отправят к кардиологу в рамках профилактического осмотра и на прохождение процедуры пульсоксиметрии. В Минздраве для этого доработали проект приказа «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних».

Министерский документ опубликован 9 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Несовершеннолетним, переболевшим <…> COVID-19 в тяжелой и крайне тяжелой форме, а также детям, перенесшим мультисистемный воспалительный синдром, показаны осмотр детского кардиолога, проведение пульсоксиметрии (сатурация крови кислородом)», — указано в пояснительной записке к проекту приказа.

Дополнительные исследования, подчеркнули в Минздраве, будут проводить по итогам осмотра детским кардиологом.

Документом также предусмотрен расчет индекса массы тела для детей от года. В комплексе с другими физическими показателями ребенка — весом, ростом и возрастом — он позволит получить наиболее полную оценку гармоничности физического развития. В министерстве надеются таким способом выявить и предупредить на ранних этапах избыточную массу тела и ожирение у детей.

С трех лет им начнут измерять артериальное давление для выявления симптоматической артериальной гипертензии. Осмотр девочек акушером-гинекологом и мальчиков урологом-андрологом хотят сдвинуть с 14 на 13 лет, чтобы своевременно оценить половое развитие подростков.