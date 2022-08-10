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    10 августа 2022, 13:53

    Оториноларинголог Зимина рассказала, что ожоги пищевода могут спровоцировать рак

    Дарья Морозова

    Оториноларинголог Светлана Зимина рекомендовала не употреблять слишком горячие еду и напитки. Это способствует развитию рака полости рта или пищевода, сообщило агентство Ura.ru.

    Оториноларинголог Зимина рассказала, что ожоги пищевода могут спровоцировать рак

    По данным РИА ФАН, еда или напитки выше 60 градусов приводят к ожогам слизистой. Регулярные ожоги снижают чувствительность вкусовых рецепторов. Кроме того, к травмам может присоединиться инфекция.

    «Из-за постоянного ожога раздражается слизистая пищевода, возникает воспаление, при этом увеличивается проницаемость тканей, в том числе и для канцерогенов», — пояснила Зимина.

    Врач уточнила, что особенную осторожность следует соблюдать людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, изжогой, язвой желудка и атрофическим гастритом. Им нужно остужать пищу до 50-55 градусов.

    Кроме того, горячее вредно для зубов. Особенно, если оно резко чередуется с чем-то холодным.

    «Например, горячий кофе и чай с мороженым плохо сказываются на состоянии эмали. Горячее питье стоит исключить при заболеваниях горла, потому что воспаленная слизистая травмируется еще сильней и самочувствие ухудшается», — заключила врач.