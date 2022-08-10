Оториноларинголог Зимина рассказала, что ожоги пищевода могут спровоцировать рак

Оториноларинголог Светлана Зимина рекомендовала не употреблять слишком горячие еду и напитки. Это способствует развитию рака полости рта или пищевода, сообщило агентство Ura.ru.

По данным РИА ФАН, еда или напитки выше 60 градусов приводят к ожогам слизистой. Регулярные ожоги снижают чувствительность вкусовых рецепторов. Кроме того, к травмам может присоединиться инфекция.

«Из-за постоянного ожога раздражается слизистая пищевода, возникает воспаление, при этом увеличивается проницаемость тканей, в том числе и для канцерогенов», — пояснила Зимина.

Врач уточнила, что особенную осторожность следует соблюдать людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, изжогой, язвой желудка и атрофическим гастритом. Им нужно остужать пищу до 50-55 градусов.

Кроме того, горячее вредно для зубов. Особенно, если оно резко чередуется с чем-то холодным.

«Например, горячий кофе и чай с мороженым плохо сказываются на состоянии эмали. Горячее питье стоит исключить при заболеваниях горла, потому что воспаленная слизистая травмируется еще сильней и самочувствие ухудшается», — заключила врач.