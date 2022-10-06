Оториноларинголог Валерия Голубова рассказала, что запущенный насморк ухудшает слух | 360°

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Оториноларинголог Валерия Голубова рассказала, что запущенный насморк ухудшает слух

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Оториноларинголог Валерия Голубова сообщила, что запущенный насморк может дать осложнения на слух. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Она отметила, что это не единственное возможное последствие. Если насморк не лечить, он способен также спровоцировать гайморит, отит, воспаление гланд и проблемы с нижним дыхательным путям.

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«Так что с насморка только все начинается, это начальная стадия заболевания», — подчеркнула Голубева.

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