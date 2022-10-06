Оториноларинголог Валерия Голубова рассказала, что запущенный насморк ухудшает слух | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 19:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Оториноларинголог Валерия Голубова рассказала, что запущенный насморк ухудшает слух

Читать 360tv в

Оториноларинголог Валерия Голубова сообщила, что запущенный насморк может дать осложнения на слух. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Она отметила, что это не единственное возможное последствие. Если насморк не лечить, он способен также спровоцировать гайморит, отит, воспаление гланд и проблемы с нижним дыхательным путям.

Реклама

«Так что с насморка только все начинается, это начальная стадия заболевания», — подчеркнула Голубева.

Реклама

0 0 0 0 0 0