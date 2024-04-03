Здоровье 03 апреля 2024, 13:37 Оториноларинголог Туфатулин: слушать музыку можно не более 40 часов в неделю

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Долгое прослушивание музыки в наушниках может привести к снижению слуха. В неделю рекомендуется уделять этому не более 40 часов, сообщил врач-оториноларинголог Газиз Туфатулин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, также слушать музыку можно на уровне не более 80 децибел. Кроме того, не стоит пользоваться наушниками во время занятий спортом и употребления алкоголя.

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«Более миллиарда молодых людей в мире имеют риск снижения слуха из-за небезопасной аудиопривычки прослушивать музыку в наушниках на чрезмерных уровнях громкости. Потеря слуха может произойти как внезапно, так и со временем», — отметил врач.