Оториноларинголог Сергеева объяснила, о каких заболеваниях предупреждают заложенные уши

Врач-хирург, оториноларинголог, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева рассказала, о каких заболеваниях могут сообщать человеку заложенные уши. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

Если человек заболел простудой, то заложенность уха проявляется на фоне отека в носу, отека в носоглотке, где находится устье слуховой трубы, которая выравнивает давление в среднем ухе. В случае появления насморка слуховая труба отекает и уже не может справиться с выравниванием давления, поэтому возникает ощущение заложенности уха.

Также заложенность может появляться во время авиаперелетов или при нырянии. В этом случае оно пропадает само собой, поскольку не является болезнью.

«На фоне перелетов или ныряния слуховая труба не справляется с выравниванием давления, и возникает временное состояние заложенности. Люди, которые знают о такой особенности, могут брать с собой сосудосуживающий спрей и забрызгивать его в нос перед полетом. Можно также рассасывать леденцы, жевать жвачку. Так слуховая труба начинает более активно работать, и давление выравнивается», — добавила Сергеева.

Еще одно причиной заложенность может быть развивающаяся тугоухость. По словам специалиста, это заболевание можно вылечить лишь на ранней стадии. Если лечение в короткие сроки не проводится, тогда снижение слуха будет прогрессировать, и на это повлиять уже практически невозможно.