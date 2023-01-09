Здоровье 09 января 2023, 18:11 Оториноларинголог Мусаев рассказал, какие наушники могут нанести вред организму Оториноларинголог Мусаев посоветовал не использовать внутриканальные наушники freepik

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Наушники стали неотъемлемым элементом жизни многих людей. Однако некоторые виды этих гаджетов способны нанести серьезный вред организму. Заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев рассказал, какие из них лучше не использовать. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам медика, самыми опасными для здоровья являются внутриканальные наушники, похожие на затычки. Врач пояснил, что они значительно увеличивают нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв, из-за чего происходит ухудшение слуха. Мусаев отметил, что самые безопасные наушники — полноразмерные. Однако их также не стоит использовать слишком часто.

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«В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Громкость не должна превышать 50%», — пояснил специалист.

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Если при регулярном использовании наушников вы столкнулись с потерей слуха, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Если запустить такое состояние, последствия могут стать необратимыми.