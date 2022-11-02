Отоларинголог Жарова рассказала, что сосудосуживающие спреи для носа вызывают зависимость | 360°

02 ноября 2022, 14:32
Отоларинголог Жарова рассказала, что сосудосуживающие спреи для носа вызывают зависимость
Оториноларинголог Галина Жарова рассказала, что сосудосуживающие спреи нельзя использовать постоянно, так как они вызывают зависимость. Об этом сообщил NEWS.ru.
Она уточнила, что достаточно 10-15 дней регулярного применения таких средств, чтобы сосуды в носу перестали правильно функционировать. После этого отказаться от лекарства самостоятельно будет невозможно.
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«Так что не пользуйтесь назальными спреями без прямого назначения лечащего врача», — заключила Жарова.
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