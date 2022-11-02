Отоларинголог Жарова рассказала, что сосудосуживающие спреи для носа вызывают зависимость | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 14:32 Отоларинголог Жарова рассказала, что сосудосуживающие спреи для носа вызывают зависимость

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Оториноларинголог Галина Жарова рассказала, что сосудосуживающие спреи нельзя использовать постоянно, так как они вызывают зависимость. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она уточнила, что достаточно 10-15 дней регулярного применения таких средств, чтобы сосуды в носу перестали правильно функционировать. После этого отказаться от лекарства самостоятельно будет невозможно.

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«Так что не пользуйтесь назальными спреями без прямого назначения лечащего врача», — заключила Жарова.

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