Отоларинголог Зайцев рассказал, о чем может свидетельствовать шум в ушах

Постоянный шум в ушах может быть одним из симптомов опухоли мозга. Об этом Ura.ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

«Причины появления шума в ушах могут быть разные. Это может быть одним из симптомов онкологии головного мозга и внутреннего уха. Также шум может относиться к явлению сенсоневральной тугоухости, когда нарушается питание слухового нерва», — объяснил врач.

Но паниковать не стоит — шум в ушах также может говорить о сильной усталости или повышении артериального давления.